TV: Bayern tog hem ”Der Klassiker” – Kane med ny fullträff

Stormöte i Tyskland i form av ”Der Klassiker”.

Då blev det förlust för Daniel Svensson och Borussia Dortmund.

Bayern München vann gigantmötet med 2–1.

Foto: Alamy

Säsongens första ”Der Klassiker” gick av stapeln denna lördagskväll och det var Bayern München som började bäst.

I mitten av den första halvleken tog hemmalaget ledningen genom Harry Kane, som med det nu redan är upp på tolv ligamål på sju matcher.

1–0-ledningen stod sig också till paus.

Även i den andra halvleken var det Bayern som skulle slå till först, detta då Michael Olise utökade ledningen för hemmalaget.

Dortmund reducerade sedan i den 84:e minuten genom Julian Brandt, men närmare än så kom inte gästerna.

Bayern toppar nu Bundesliga med maximala 21 poäng efter sju matcher, Dortmund har spelat in 14 poäng och återfinns på fjärdeplats.