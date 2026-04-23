Oro för MFF – Kurtulus tvingades bryta
Pontus Jansson ådrog sig en tuff skada i matchen mot Djurgården. Malmö FF-kaptenen blir borta en längre period och han ersätts av 18-årige Bleon Kurtulus.
Men efter dryga 20 minuter in i matchen mot Sirius tvingades 18-åringen bryta. Han fick behandling på planen innan han senare byttes av. I stället kom Andrej Djuric in.
Kurtulus var märkbart upprörd när han tvingades sätta sig i MFF:s bås.
Bleon Kurtulus anslöt till Malmö FF inför säsongen och noteras för totalt tre framträdanden.
