Sirius-stjärnan: ”Ambitionen är att vinna allsvenskan”
IK Sirius bortaslog Malmö FF.
Succémannen Isak Bjerkebo noterades för ett mål.
– Så som jag spelar nu har jag aldrig spelat innan, säger 23-åringen till SVT.
IK Sirius behöll serieledningen efter att ha besegrat Malmö FF på bortaplan.
Matchen slutade 3–2 och Isak Bjerkebo noterades för sitt femte mål på fyra matcher.
– Så som jag spelar nu har jag aldrig spelat innan, och det är riktigt kul att spela fotboll just nu. Mina lagkamrater sätter mig i otroliga lägen och jobbar hårt för mig, så de ska ha mycket cred, säger Sirius-yttern till SVT.
Bjerkebo menar att Uppsalaklubben kan gå hela vägen i år.
– Ambitionen är att vinna allsvenskan.
IK Sirius ställs härnäst mot BK Häcken.
