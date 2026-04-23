Sirius-stjärnan: ”Ambitionen är att vinna allsvenskan”

IK Sirius bortaslog Malmö FF.

Succémannen Isak Bjerkebo noterades för ett mål.

– Så som jag spelar nu har jag aldrig spelat innan, säger 23-åringen till SVT.

IK Sirius behöll serieledningen efter att ha besegrat Malmö FF på bortaplan.

Matchen slutade 3–2 och Isak Bjerkebo noterades för sitt femte mål på fyra matcher.

– Så som jag spelar nu har jag aldrig spelat innan, och det är riktigt kul att spela fotboll just nu. Mina lagkamrater sätter mig i otroliga lägen och jobbar hårt för mig, så de ska ha mycket cred, säger Sirius-yttern till SVT.

Bjerkebo menar att Uppsalaklubben kan gå hela vägen i år.

– Ambitionen är att vinna allsvenskan.

IK Sirius ställs härnäst mot BK Häcken.



