Gais kryssade mot Mjällby – snuvat på straff
Gais lyckades inte ta sin första seger för säsongen.
Under torsdagen blev det oavgjort mot Mjällby.
Gais hade inför torsdagens möte med Mjällby åkt på tre raka förluster.
Under matchen mot de regerande mästarna var Göteborgsklubben nära flera gången – men kunde inte näta. I slutet av halvleken nickade Rasmus Niklasson Petrovic en boll som tog på Mjällby-försvararen Tony Miettinens hand i straffområdet. Huvuddomaren Oscar Johnson friade situationen.
I den andra halvleken fortsatte Gais att jaga ett ledningsmål men klockan rann iväg för båda lagen och matchen slutade 0–0.
Gais är fortfarande segerlösa efter fyra spelade matcher.
