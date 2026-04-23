JUST NU: Sirius i ledning

Malmö FF tar emot Sirius i allsvenskan.
Det står 1–0 till gästerna.
Malmö FF tog en viktig skalp borta mot Djurgårdens och under torsdagen tog de emot IK Sirius. Uppsalaklubben hade inför matchen tagit tre segrar av tre möjliga.
I Malmö FF saknades målvakten Robin Olsen och lagkaptenen Pontus Jansson. Hemmalagets tränare Miguel Ramirez ersatte den rutinerade duon med Johan Dahlin och Bleon Kurtulus.
– Det har varit känslosamma dagar. Ingen är beredd på en skada, och jag har inte haft något sånt här på 20 år. Det är ett slag i ansiktet. När jag fick beskedet. Det var det tuffaste beskedet jag någonsin fått, sa Pontus Jansson i TV4:s sändningen inför avspark.
I den 13:e minuten tog Sirius ledningen efter att Mohamed Soumah rakat in en boll på hörna. Ännu tyngre blev det för MFF när Bleon Kurtulus behövde bryta efter 20 minuter.
I slutet av den första halvleken pressade MFF på för en kvittering.
Matchen pågår.
Startelvor:
Malmö FF: Dahlin – Stryger, Kurtulus, Rösler, Busanello – Ali, Lundbergh, Rosengren, Sjöstrand – Haksabanovic, Botheim
IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Nildén, Lindberg – Persson, Heier, Bjerkebo – Ure
