Bayerns monstersvit bruten – kryssade mot Union Berlin

De hade vunnit 16 raka matcher i Bundesliga.

Idag bröts Bayern Münchens svit.

Detta då man spelade oavgjort mot Union Berlin borta.

Foto: Bildbyrån

Inför helgens omgång hade Bayern München spelat 16 matcher i Bundesliga – och vunnit samtliga.

Idag ställdes man mot Union Berlin borta på Stadion An der Alten Försterei – där sviten skulle brytas.

Detta då Berlin-laget lyckades knipa en poäng efter att Danilho Doekhi gjort två mål för hemmalaget. Bayerns mål stod Luis Diaz och Harry Kane för, där den senare lyckades kvittera matchen i den 90:e minuten.

München-laget toppar fortsatt tabellen i Bundesliga med sex poäng ner till RB Leipzig som föll tungt borta mot Hoffenheim.