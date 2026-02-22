Beata Olsson ledde Liverpool till seger i derbyt
Under söndagen derbyspelade Liverpool mot Everton i FA-cupen.
Då ledde svenske Beata Olsson sitt Liverpool till seger.
Under helgen spelades FA-cupens femte omgång på de brittiska öarna.
Då ställdes bland annat Liverpool mot Everton i ett Merseyside-derby, med Jennifer Falk från start och Beata Olsson på bänken för ”The Reds”.
Den senare skulle dock bytas in tidigt i matchen och slå till med 2-0-målet i den 45:e minuten.
I den andra akten skulle Everton reducera efter att Jennifer Falk råkat få ett skott, som träffat stolpen, på sin rygg och in i mål.
Däremot lyckades Liverpool hålla ut och vinna med 2-1, vilket innebär att de är vidare till kvartsfinal.
