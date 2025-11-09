Beata Olsson och Rosa Kafaji målskyttar

Liverpool tar mot Brighton i Womens Super Leauge.

Då blev Liverpool-nyförvärvet målskytt för andra matchen i rad men det hjälpte inte.

Rosa Kafaji kvitterade till 1–1 i den 93:e minuten.

Foto: Alamy

Beata Olsson värvades från damallsvenskan och Kristianstad till Liverpool i somras. Nu har Olsson gjort sitt andra raka mål.

Liverpool som ligger näst sist u tabellen har haft en tuff start av årets säsong. Men Liverpool leder med 1–0 i första halvlek efter Beata Olssons mål.

I den 93:e minuten kunde Arsenal-lånet Rosa Kafaji kvittera till 1–1 för gästerna och det fastställde slutresultatet.