Beata Olsson och Rosa Kafaji målskyttar

Liverpool tar mot Brighton i Womens Super Leauge.
Då blev Liverpool-nyförvärvet målskytt för andra matchen i rad men det hjälpte inte.
Rosa Kafaji kvitterade till 1–1 i den 93:e minuten.
Beata Olsson värvades från damallsvenskan och Kristianstad till Liverpool i somras. Nu har Olsson gjort sitt andra raka mål.
Liverpool som ligger näst sist u tabellen har haft en tuff start av årets säsong. Men Liverpool leder med 1–0 i första halvlek efter Beata Olssons mål.
I den 93:e minuten kunde Arsenal-lånet Rosa Kafaji kvittera till 1–1 för gästerna och det fastställde slutresultatet.
