Spelade cupfinal – med förlamat ansikte

Michael Duberrys Chelsea vann cupvinnarcupen 1998.

Nu bekräftar den gamla försvararen att han spelade hela finalmatchen med ett halvt förlamat ansikte.

– Jag såg ut som Sloth i The Goonies, säger Duberry till podcasten SACKED.

Foto: Alamy

1998 spelades det som kom att bli den näst sista upplagan av cupvinnarcupen. Finalen spelades mellan Chelsea och Stuttgart på Råsunda stadion i Solna.

För den gamla Chelseaförsvararen Michael Duberry bär matchen på ett smärtsamt minne.

– Två veckor innan drabbades jag av Bell’s Pares. Det är i princip som en liten stroke – ena sidan av ansiktet bara kollapsar, berättar Duberry i podcasten SACKED.

Den numera 50-åriga engelsmannen förklarar att det var under en lunch med lagkamraterna som åkomman upptäcktes.

– Någon säger ”kolla på ditt ansikte”. Jag tänker att han bara skämtande.’’Nej, nej, seriöst, kolla på ditt ansikte”. Jag svarar, ”kolla på ditt ansikte. Men han säger, ”nej, seriöst, gå och titta på ditt ansikte. Jag går till toaletten – och mitt ansikte är helt… jag kan inte röra ena sidan. Jag ser ut som… om du föreställer dig Sloth i The Goonies, fast en svart version av honom. Då tänker jag bara herregud.

Michael Duberry lämnades utanför Chelseas lag under en kort period av klubbens dåvarande tränare Gianluca Vialli. Men när det var dags för cupfinal i Solna fanns engelsmannen med från start.

Chelsea vann finalen med 1–0 efter mål av den italienska stjärnan Gianfranco Zola. Trots ett halvt paralyserat ansikte spelade Duberry hela matchen.

– Det är en av mina största prestationer, och ett av de största hindren och utmaningarna jag någonsin har övervunnit i mitt liv, menar 50-åringen.

Michael Duberry spelade totoalt 116 matcher för Chelsea. Han har även representerat klubbar som Leeds United, Stoke City och Reading.