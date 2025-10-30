Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Belgiens skräck: De Bruyne kan missa VM

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Kevin De Bruynes VM kan vara i fara.
Detta rapporterar The Sun.

Det var i somras som Kevin De Bruyne efter tolv år i Manchester City bytte till Napoli i Serie A.

Men säsongen kan nu vara över för mittfältaren vars lårskada kan vara värre än befarat.

I dagarna opererades belgaren och enligt The Sun kan veteranen nu missa VM. I Italien rapporteras det däremot att De Bruyne blir borta i fyra månader – och att VM därmed inte ska vara i fara.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt