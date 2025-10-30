Belgiens skräck: De Bruyne kan missa VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kevin De Bruynes VM kan vara i fara.
Detta rapporterar The Sun.
Det var i somras som Kevin De Bruyne efter tolv år i Manchester City bytte till Napoli i Serie A.
Men säsongen kan nu vara över för mittfältaren vars lårskada kan vara värre än befarat.
I dagarna opererades belgaren och enligt The Sun kan veteranen nu missa VM. I Italien rapporteras det däremot att De Bruyne blir borta i fyra månader – och att VM därmed inte ska vara i fara.
Den här artikeln handlar om: