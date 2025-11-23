Bellingham räddade Real Madrid från fiasko

Real Madrid var nära att förlora mot Elche.

Då räddade Jude Bellingham ”Los Blancos” från ett bottennapp.

Foto: Alamy

Real Madrid var illa ute två gånger om i söndagens match mot Elche.

Men då såg Jude Bellingham till att rädda Madridklubben från fiasko. Engelsmannen spelade fram till 1–1-målet och gjorde själv 2–2-målet.

Trots kvitteringen blev det en missräkning för Real Madrid som endast tog med sig en poäng mot Elche.

Real Madrid toppar tabellen i La Liga med en poäng framför rivalen Barcelona.