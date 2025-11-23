Bellingham räddade Real Madrid från fiasko
Real Madrid var nära att förlora mot Elche.
Då räddade Jude Bellingham ”Los Blancos” från ett bottennapp.
Real Madrid var illa ute två gånger om i söndagens match mot Elche.
Men då såg Jude Bellingham till att rädda Madridklubben från fiasko. Engelsmannen spelade fram till 1–1-målet och gjorde själv 2–2-målet.
Trots kvitteringen blev det en missräkning för Real Madrid som endast tog med sig en poäng mot Elche.
Real Madrid toppar tabellen i La Liga med en poäng framför rivalen Barcelona.
