Ben White gör comeback i landslaget – efter fyra år

Ben White fanns med i Englands VM-trupp 2022.

Därefter har han varit utanför landslaget, fram tills nu.

Högerbacken kallas in som ersättare till Jarell Quansah.

Englands förbundskapten Thomas Tuchel har tagit ut en saftig trupp på 35 spelare till lagets träningsmatcher mot Uruguay och Japan.

Eberechi Eze och Jarell Quansah har därefter tvingars lämna återbud. Tuchel väljer därmed att kalla in Harvey Barnes och Ben White som ersättare.

För Ben White innebär det en comeback i landslagssammanhang. Arsenalspelaren fanns med i Englands trupp till VM 2022. Därefter har gjorde han sig otillgänglig för Gareth Southgates landslag.

När Thomas Tuchel tog över började Ben White omvärdera sitt beslut. I maj 2025 öppnade han upp för en återkomst till landslaget.

– Jag är definitivt tillgänglig. Jag har pratat med honom [Tuchel] några gånger. Han är en väldigt, väldigt trevlig person – väldigt ärlig. Jag har inte varit tillbaka så länge, så nu handlar det bara om att spela och förhoppningsvis ta mig tillbaka in i laget, sa han till Sky Sports då.

Ben White är noterad för fyra landskamper. Harvey Barnes har endast spelat en match för England så här långt.