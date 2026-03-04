Benjamin Nygren hjälte för Celtic

Benjamin Nygren blev hjälte för Celtic.

Svensken närmar sig nu skytteligaledning.

Foto: Bildbyrån

Aberdeen tog emot Celtic under onsdagskvällen. Gästerna tog ledningen redan efter fem minuter genom Kieran Tierney.

Hemmalaget kvitterade snabbt efter att ha blivit tilldelad en straff som Kevin Nesbit satte dit.

I den 67:e minuten kunde Benjamin Nygren ännu en gång visa upp sig för Celtic och när han satte dit säsongens 15:e mål. . Det innebär att Nygren nu endast är ett mål från delad skytteligaledning.

”Stort, stort, stort segermål för Celtic”, konstaterade BBC i sin liverapportering.