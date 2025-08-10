Nygren med första ligamålet – och assist mot Aberdeen
Den skotska ligan är inne i sin andra omgång.
Då passade Benjamin Nygren på att göra sitt första ligamål för Celtic.
Detta i bortamatchen mot Jimmy Thelins Aberdeen.
Matchen mellan Aberdeen och Celtic var 27 minuter gammal när ett av bortalagets nyförvärv för vintern, Kieran Tierney, slog in ett lågt inlägg i boxen efter att ha accelererat förbi sin motståndare.
Då mötte ett annat sommarförvärv, i form av svenske Benjamin Nygren, bollen och slog in 1-0 för Celtic med ett direktskott.
Det var Benjamin Nygrens första ligamål för Celtic, i den andra omgången.
I den andra halvleken slog även Nygren till med sin första assist i ligaspelet – när han spelade fram Reo Hatate till 2-0 i minut 64.
