Nygren med första ligamålet – och assist mot Aberdeen

Den skotska ligan är inne i sin andra omgång.

Då passade Benjamin Nygren på att göra sitt första ligamål för Celtic.

Detta i bortamatchen mot Jimmy Thelins Aberdeen.

Matchen mellan Aberdeen och Celtic var 27 minuter gammal när ett av bortalagets nyförvärv för vintern, Kieran Tierney, slog in ett lågt inlägg i boxen efter att ha accelererat förbi sin motståndare.

Då mötte ett annat sommarförvärv, i form av svenske Benjamin Nygren, bollen och slog in 1-0 för Celtic med ett direktskott.

Det var Benjamin Nygrens första ligamål för Celtic, i den andra omgången.

I den andra halvleken slog även Nygren till med sin första assist i ligaspelet – när han spelade fram Reo Hatate till 2-0 i minut 64.