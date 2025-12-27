Benjamin Nygren stekhet – tvåmålsskytt för Celtic

Celtic slog Livingstone med 4–2 i Premiership.

Då stod svensken Benjamin Nygren bakom två mål.

Foto: Bildbyrån

Celtic är inne i en tuff period. Supportrarna har riktat kritik mot klubbens ledning och den nye tränare Wilfried Nancy jagade sin andra seger.

Under lördagen ställdes Celtic mot jumbon Livingstone. I den första halvleken tog Livingstone ledningen efter tre minuter. Celtic lyckades kvittera genom Benjamin Nygren i den sjätte minuten.

Den första halvleken skulle bjuda på fler mål och efter att det stod 2–2 efter tio (!) minuter lyckades Celtic vända. Benjamin Nygren slog till med ett läckert avslut som hittade in och gav Celtic en 3–2-ledning.

Matchen slutade 4–2 till Celtic som ligger på en andraplats i Premiership.

Benjamin Nygren noteras för tio mål i Celtic.