Gustav Berggren fick vänta med debuten i New York Red Bulls.

Men natten till söndag fick han spela för sitt nya lag.

– Jag är väldigt glad över att få göra min debut, säger han till klubben efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Gustav Berggren blev klar för MLS-klubben New York Red Bulls i somras – men det dröjde med debuten på grund av att han inte hade fått sitt idrottsvisum.

Men natten till söndag fick Berggren hoppa in med 13 minuter kvar av matchen. Matchen mellan NY Red Bulls och Columbus Crew slutade 0–0.

– Jag är väldigt glad över att få göra min debut. Jag tycker att fansen var väldigt bra och att laget presterade bra. Så vi måste fortsätta kämpa. Det var skönt att få mina första minuter och förhoppningsvis kommer det fler, sa han till klubben efter matchen.

Berggren är även lagkamrat med svenskarna Noah Eile och Emil Forsberg. Eile valde att tacka hemmafansen efter matchen.

– Som alltid uppskattar vi det. Jag tycker att stödet har varit fantastiskt på hemmaplan i år, så ja, vi var tacksamma, och förhoppningsvis kan de fortsätta komma ut under de senaste matcherna.