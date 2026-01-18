Bergströms succé – slog till med två mål på två minuter

Liverpool FC gick med enkelhet vidare i FA-cupen under söndagen.

Detta då man slog London Bees med hela 6-0.

I matchen blev också svenske Alice Bergström tvåmålsskytt – på två minuter.

Foto: Alamy

I början av januari stod det klart att Alice Bergström, 22, lämnade BK Häcken för spel med engelska Liverpool.

Nu har svenskan slagit till för sitt nya klubblag, med dubbla kassar.

Under söndagen ställdes nämligen Women’s Super League-laget Liverpool mot fjärdedivisionslaget London Bees i FA-cupen.

Avancemanget skulle ”The Reds” lösa utan några problem och för Bergström blev eftermiddagen mycket trevlig. Efter att ha blivit inbytt i den 72:a minuten skulle den förra Häcken-spelaren kliva av planen med två mål, gjorda på lika många minuter, som fastställde slutresultatet till 6-0.

Från start i Liverpool fanns även den utlånade Häcken-keepern Jennifer Falk. Tillsammans på bänken med Bergström satt Cornelia Kapocs.