Bergströms nya liv i England: ”Det är askul”

Alice Bergström lämnade Häcken efter guldåret.

22-åringen presenterades förra veckan för Liverpool och vill lyfta laget upp i tabellen.

– Först och främst kanske vi kan ta oss från sistaplatsen. Jag hoppas att jag kommer kunna bidra med att göra lite poäng, säger Alice Bergström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Alice Bergström hade ett speciellt 2025. Det blev SM-guld med BK Häcken samtidigt som hon för första gången blev uttagen i damlandslaget.

Det nya året började extra speciellt för 22-åringen. Detta då hon värvades av Womens Super Leauge-klubben Liverpool.

– Jättespännande. Det ska bli kul att med en ny fotbollskultur, ett nytt lag. Jag är jättespänd och det har känts bra den här veckan nu som jag varit här, säger Bergström till FotbollDirekt.

I Liverpool finns svenskarna Beata Olsson och Cornelia Kapocs sedan tidigare och under veckan presenterades även Jennifer Falk för ett halvårslån till klubben. Att ha svenskarna på plats är en trygghet för nyförvärvet.

– Jätteskönt såklart. Jag var, eller är, fortfarande en svans på Beata och Cornelia, så det är skönt att ha dem. Det är ett nytt språk också, så det är skönt att kunna prata lite svenska och kunna hänga på dem som vet hur allt funkar. Det är askul.

Har Beata och Cornelia snackat om Liverpool och lockat dit dig?

– Det har de verkligen gjort. Jag pratade med dem lite på landslaget. Båda är jättenöjda med hur allting funkar. Det har jag märkt själv nu när jag kom hit också hur snälla och välkomnade alla är. Både spelare och alla som jobbar i klubben. Det är inte svårt att känna sig välkommen här.

Bergströms mål i nya klubben: ”Hoppas att det räcker långt”

Under veckan blev som sagt Jennifer Falk klar för Liverpool. Målvakten förlängde sitt kontrakt med BK Häcken men går på lån i Liverpool säsongen ut. Falk och Bergström känner varandra väldigt bra sedan innan och ska nu får göra denna resa tillsammans.

– Det är klart att det är en jättetrygghet. Jag känner henne sedan innan och är en god vän. Så vi kommer att ha väldigt kul tillsammans. Det ska bli kul att få uppleva allt. För första gången tillsammans med henne också.

Vad vill du bidra med under säsongen?

– Först och främst kanske ta sig ifrån sistaplatsen. Jag hoppas väl att jag kommer kunna bidra med att göra lite poäng förhoppningsvis. Som sagt, jag tycker väl inte att spelet alltid har speglat att man ligger sist i tabellen. Så jag hoppas väl bara kunna bidra med det jag är bra på och hoppas att det räcker långt.

Under söndagen drar ligan igång igen och då finns det chans för Bergström att göra debut.

– Det ska bli jättekul. Jag är så spänd på att se hur nivån är och hur matcherna kommer att vara i den här ligan. Och som du säger, man blir inkastad ganska snabbt. Men jag tror att jag ändå är hyfsat redo. Så det ska bli kul, avslutar Bergström.