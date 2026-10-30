Beskedet: Afcon spelas vartannat år igen

Afrikanska fotbollsförbundet Caf gör en helomvändning.

Afrikanska mästerskapen ska åter spelas vartannat år i stället för var fjärde.

Beslutet gör att turneringen spelas både 2027 och 2028.

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Afrikanska fotbollsförbundet Caf beslutade 2025 att de afrikanska mästerskapen bara skulle spelas vart fjärde år. Nu går förbundet tillbaka till det gamla upplägget. Enligt ett uttalande på förbundets hemsida görs ändringen för att främja och skydda afrikansk fotboll.

– Detta gäller även afrikanska spelare som spelar utanför kontinenten, säger Cafs ordförande Patrice Motsepe.

Mästerskapet 2027 spelas som planerat i Kenya, Tanzania och Uganda. Därefter följer turneringar 2028, 2031 och 2033. Enligt Motsepe ska spelåren också anpassas så att mästerskapet inte krockar med VM.