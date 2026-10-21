Beskedet: Asensio opererad – borta i tre månader

Fenerbahçe blir utan Marco Asensio en lång tid framöver.

Spanjoren har opererats för en broskskada i knät.

Även Nathan Aké är skadad.

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Fenerbahçe meddelar på sin hemsida att Marco Asensio har genomgått en lyckad titthålsoperation i vänster knä efter en broskskada. Han väntas nu vara borta i ungefär tre månader för behandling och rehabilitering.

Klubben har också fått ett besked om Nathan Aké. Nederländaren skadade sig i Champions League-matchen mot Slavia Prag i går och har en sträckning i höger lår. Han väntas bli borta i tre veckor.