Beskedet: Azpilicueta avslutar karriären
César Azpilicueta har spelat sin sista säsong som elitspelare.
Det meddelar spanjoren via sina sociala kanaler.
– Jag är tacksam för varje ögonblick, skriver försvararen på X.
César Azpilicueta har spenderat den senaste året i Sevilla, som efter en tung säsong ser ut att hålla sig kvar i La Liga. Det blir även det sista som 36-åringen gör som elitspelare.
Ytterbacken meddelar via sina social kanaler att han lägger skorna på hyllan efter att den nuvarande säsongen.
”Jag är tacksam för varje ögonblick: segrarna, de tunga förlusterna, utmaningarna och framför allt människorna jag har mött och vänskaperna jag har skapat längs vägen”, skriver Azpilicueta på X.
Spanjoren är mest ihågkommen för sina elva säsonger i Chelsea, där han bland annat fick lyfta Champions League-pokalen 2021 som lagkapten.
Han har även representerat klubbar som Atlético Madrid, Marseille och moderklubben Osasuna. Det har därtill blivit 44 landskamper för Spanien.
Dear football,
Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life.
Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu
— César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026
