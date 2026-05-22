Beskedet: Azpilicueta avslutar karriären

César Azpilicueta har spelat sin sista säsong som elitspelare.

Det meddelar spanjoren via sina sociala kanaler.

– Jag är tacksam för varje ögonblick, skriver försvararen på X.

Foto: Bildbyrån

César Azpilicueta har spenderat den senaste året i Sevilla, som efter en tung säsong ser ut att hålla sig kvar i La Liga. Det blir även det sista som 36-åringen gör som elitspelare.

Ytterbacken meddelar via sina social kanaler att han lägger skorna på hyllan efter att den nuvarande säsongen.

”Jag är tacksam för varje ögonblick: segrarna, de tunga förlusterna, utmaningarna och framför allt människorna jag har mött och vänskaperna jag har skapat längs vägen”, skriver Azpilicueta på X.

Spanjoren är mest ihågkommen för sina elva säsonger i Chelsea, där han bland annat fick lyfta Champions League-pokalen 2021 som lagkapten.

Han har även representerat klubbar som Atlético Madrid, Marseille och moderklubben Osasuna. Det har därtill blivit 44 landskamper för Spanien.