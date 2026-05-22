Därför lockade inte Djurgården: ”Har en annan vision”

Oliver Zandén nämndes som en kandidat till att ersätta Keita Kosugi i Djurgården.

Nu möter BP-backen den blårandiga klubben under fredagskvällen – men att det inte blev Dif är inget som grämer honom.

– Jag har en annan vision än att stanna i allsvenskan hos en annan klubb, om jag flyttar vill jag utanför allsvenskan, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Det ryktades om både Oscar Krusnell och Oliver Zandén till Djurgården i vintras som ersättare till 60-miljonersförsäljningen Keita Kosugi till Eintracht Frankfurt.

I slutändan blev det Max Larsson från Västerås SK som värvades in på vänsterbackspositionen.

Krusnell berättade för FD att han själv aldrig hann ta något beslut då Dif och Sirius inte kom överens – och när nu Djurgården tar emot Zandéns BP under fredagen kommer samma fråga till 24-årige Alingsåssonen.

– Det är alltid snack, mycket intresse från olika håll. Men jag trivs jättebra i BP. Jag hade själv inget snack med Djurgården och min vision och mål är att om jag väl flyttar vill jag utanför allsvenskan. Så jag har en annan vision än att stanna i allsvenskan hos en annan klubb och när jag kom hit ville jag få vara skadefri och spela vecka in och vecka ut, för jag vet att jag då håller en hög nivå, säger Zandén till FotbollDirekt.

Vänsterbacken vet vad han pratar om. Efter succén i Elfsborg 2021-2022 gick flyttlasset till Toulouse där han fick chansen att ställas mot de bästa spelarna i världen.

– Jag mötte både Messi, Neymar och Mbappé när vi spelade mot PSG, säger Zandén som därmed inte hade några problem att matcha Zadok Yohanna i en mot en-spelet i allsvenska hemmapremiären mot AIK där tränaren Ulf Kristiansson efteråt tokhyllade Zandén som en av allsvenskans bästa försvarsspelare.

– Jag har alltid varit trygg i defensiven och det gäller att anpassa sig beroende på vem man möter. Jag förstod tidigt att man mot Yohanna ska vara försiktig med att stötbryta, så då var det heller inga problem alls mot honom – även om jag tycker att han är en duktig spelare som kommer bli väldigt bra, säger vänsterbacken.

Zandén hade det bitvis tufft i Frankrike och inför 2025 vände han därför tillbaka till allsvenskan där det då alltså blev BP. Eftersom han inte är intresserad av en flytt inom Sverige är frågan vad som är 24-åringens sikte härnäst?

– Oj, jag har inget så specifikt. Jag tar det som kommer. Jag trivs jättebra i BP och Stockholm. Utanför planen är det här min bästa tid i karriären. Jag njuter, jag mår bra. Livet är bra och det är också viktigt. När nästa chans kommer återstår att se. Förra gången när jag gick till Toulouse gick allt väldigt snabbt. Jag har lärt mig vad jag vill, många parametrar ska matcha för att jag ska ta steget utomlands igen. När det händer får vi se.

Fotnot: Allsvenska mötet mellan Djurgården och BP kickar i gång klockan 19 under fredagskvällen.