Hull Citys pik – efter spionskandalen

Spionskandalen i England ledde till att Southampton diskades från Championship-finalen.

Nu skickar Hull City en syrlig hälsning till den uteslutna klubben.

Foto: X/Bildbyrån

Efter mycket om och med står det klart att Hull City ställs mot Kim Hellbergs Middlesbrough i Championship-finalen, där vinnaren får en plats i Premier League till nästa säsong.

Till en början skulle finalen ha spelats mellan Hull och Southampton, men efter att den senare klubben blivit påkomna att ha spionerat på sin semifinalmotståndare Middlesbrough uteslöts man från all tävlan. ”Boro” tilldelades därmed finalplatsen i efterhand.

Inför miljardmatchen på Wembley har Hull City valt att skicka en syrlig hälsning via sina sociala kanaler.

Klubben har publicerat en bild på sitt officiella X-konto där två Hull-spelare syns spela ett parti Uno mot varandra. I bildtexten har man skrivit ”inget fuskande, killar”.

Matchen mellan Hull City och Middlesbrough spelas lördagen den 23 maj. Avspark sker vid 16:30.