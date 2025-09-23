Beskedet: Barcelonas comeback på Camp Nou skjuts fram

FC Barcelona skulle mött Real Sociedad på Camp Nou nästa söndag.

Nu meddelar dock The Athletic att det inte kommer att bli så.

Detta på grund av att stadsfullmäktige inte har godkänt arenan för spel.

Foto: Bildbyrån

I den sjunde omgången av La Liga möter FC Barcelona Real Sociedad på hemmaplan. Detta i en match som skulle ha spelats på nyrenoverade Camp Nou.

Så kommer det dock inte att bli, enligt The Athletic.

De skriver att Camp Nou inte är helt klar och att matchen istället kommer att spelas på reservarenan, Estadi Lluis Companys.

Detta då stadsfullmäktige i Barcelona inte har godkänt arenan för spel på grund av identifierade säkerhetsrisker.

– Vi har identifierat olika element som behöver repareras och som påverkar arenans säkerhet, säger chefen för civilskyddet, Sebastia Massague, enligt Athletic.

Barcelonas vice borgmästare, Laia Bonet:

– Vi delar samma önskan som klubben, nämligen att Barca kan återvända till arenan så snart som möjligt. Men kommunfullmäktige måste garantera säkerheten för alla fans som besöker arenan. Detta är vår högsta prioritet. Vi måste se till att alla yrkesverksamma och tekniker kan arbeta så noggrant som möjligt, säger hon enligt samma källa.



Matchen mellan Barcelona och Real Sociedad har avspark söndagen den 28:e, klockan 18.30.