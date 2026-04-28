PSG tar ledningen – igen

Semifinal i Champions Leauge mellan PSG och Bayern München spelas under tisdagen.

Då kunde Harry Kane ge det tyska laget ledningen.

Semifinalen mellan PSG och Bayern München spelas under tisdagskvällen. Lagen ställer upp hyfsat väntat.

Matchinledningen var öppen och chansrik, med spel som böljade fram och tillbaka. Efter drygt en kvart fick Bayern Munich en straff sedan Willian Pacho fällt Luis Díaz.

Från elva meter var Harry Kane säkerheten själv och satte 1–0. PSG:S Chvitja Kvaratschelia slog in 1-1 halvvägs in i den första akten.

PSG fullbordade vändningen i den 33:e minuten när Joao Neves nickade in 2-1 på en hörna. Michael Olise såg till att det stod 2–2 innan paus. 24-åringen tog sig fram centralt in i Paris Saint-Germains straffområde och placerade in bollen bakom Matvey Safonov.

I slutet på första halvlek fick PSG en straff tilldelad. Ousmane Dembele satte straffen och det var 3-2 till PSG.



Startelvor:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembele, Kvaratschelia.

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.