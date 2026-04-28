Uppgifter: PL-klubb ger sig in jakten på Fofana

Youssouf Fofana ser ut att lämna Milan.

Flera klubbar är intresserade och nu kommer nya uppgifter om att West Ham ska ha gett sig in i jakten.

Det uppger Tuttosport.

Youssouf Fofana har tillhört Milan sedan sommaren 2024. Mittfältaren har varit stabil i Milan, vars prestationer har gått upp och ner sedan han anslöt.

Nu är han dock aktuell för en flytt. Flera klubbar ska sedan tidigare vara intresserade. Bland annat i Galatasaray, Lyon och Marseille.

Anledningen till att Fofana vill flytta är för att ta sig in i det franska landslaget igen.

Nu kommer dock nya uppgifter om vart han kan flytta. West Ham ska vara intresserade av att säkra upp mittfältaren, det uppger Tottosport.

Uppgifterna gör gällande att Londonklubben länge varit intresserade, men också att en affär vilar på att klubben stannar i Premier League.