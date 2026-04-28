Norrköping föll mot Landskrona – Bruzelius hjälte

IFK Norrköping hade chans att ta sig till toppen av tabellen.

Istället vann gästerna Landskrona med 3–1.

Landskrona BoIS fick en lovande start och tog ledningen i den 36:e minuten. Då klev 18-årige Enes Hebibovic fram och gjorde sitt första mål i Superettan. Fullträffen kom i ett viktigt skede av den första halvleken och gav bortalaget energi.

IFK Norrköping replikerade dock innan paus, när Christoffer Nyman kvitterade och fastställde halvtidsresultatet till 1–1.

Efter paus fick Landskrona BoIS ett gyllene läge att ta tillbaka ledningen via straff. Adam Egnell tog hand om avslutet, men Theo Krantz gick åt rätt håll och räddade.

Straffmissen stoppade dock inte gästerna.

I den 73:e minuten gjorde Gustaf Westström 2–1 för Landskrona efter framspelning från Gustaf Bruzelius, som därmed noterades för sin andra poäng i matchen.

Med bara några minuter kvar klev Bruzelius fram själv och fastställde slutresultatet till 3–1, vilket rundade av en stark insats där han först spelade fram till de två första målen innan han själv satte punkt.

Startelvor:

IFK Norrköping: Krantz – Opsahl, Dagerståhl, Weber, Sernelius – Nelson, Brönner, Prica – Aleksanjan, Nyman, Jemal

Landskrona Bois: Kaddoura – Wesström, Karlsson, Murbeck, Bruzelius – Smajic, Perez – Capotondi, Egnell, Björkqvist – Hebibovic