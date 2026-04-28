Beskedet: Arsenal får klara sig utan Havertz

Kai Havertz är otillgänglig inför morgondagens semifinal i Champions League.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Arsenal FC kliver in i semifinalen av Champions League under onsdagen, där första mötet mot Atlético Madrid spelas på bortaplan..

Inför matchen står det klart att Londonlaget tvingas klara sig utan Kai Havertz. Beskedet bekräftas av tränaren Mikel Arteta.

– Kai är borta, säger Arteta enligt Football London.

Havertz klev av efter drygt 35 minuter i helgens 1–0-seger mot Newcastle United, där han ersattes av Viktor Gyökeres.

Även Jurrien Timber missar mötet med Atlético. Däremot uppges både Riccardo Calafiori och Eberechi Eze vara tillgängliga för spel.