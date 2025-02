Beskedet: Bellingham stängs av i två matcher

Jude Bellingham åkte på ett direkt rött kort i matchen mot Osasuna.

Nu står det klart vad följden blir.

Två matchers avstängning – inte fyra till tolv som det har spekulerats kring.



Jude Bellingham fick syna det röda kortet efter att ha sagt ”någonting” till domaren i matchen mellan Real Madrid och Osasuna.



Exakt vilka ord engelsmannen yttrade står inte klart, men tydligt var att det inte var någonting snällt.



Därefter spekulerades det friskt i hur lång avstängning Bellingham skulle få.



Idag kom domen. Det blir två matchers avstängning och inte fyra till tolv matcher som det spekulerades i. Matcherna som engelsmannen missar är mot Girona och Betis.



Bellingham själv menade att han inte förolämpade domaren, eller någon annan:



”Det är uppenbart att ett misstag gjordes, det var ett kommunikationsfel . Jag vill inte upprepa det jag sa men det är mer som ’fan’. Om du tittar på videon kan du se att det inte är samma sak som det står i rapporten, jag hoppas att förbundet tar hänsyn till det. Jag förolämpade inte någon, det syns tydligt i videon, jag sa att det inte ens var tydligt att det var ett fel av domaren”, sade mittfältaren till Marca.



Vidare står det klart att Real Madrid kommer att överklaga avstängningen, rapporterar Marca.

BREAKING: Real Madrid's Jude Bellingham banned for two La Liga matches against Girona and Real Betis following his red card for dissent against Osasuna 🚨 pic.twitter.com/vL1qucT3yU