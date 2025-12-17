Beskedet: ”Berra blir borta till nyår”

Alexander Bernhardsson har stått för en fin inledning på säsongen.

Nu blir han borta året ut, vilket är minst två veckor.

– ”Berra” blir borta till nyår, säger tränaren Marcel Rapp till Kieler Nachrichten.

Foto: Bildbyrån

I fjol trillade Holstein Kiel ur Bundesliga och spelar därför i 2. Bundesliga denna säsong. Där har svenske Alexander Bernhardsson stått för en fin höst med sina två mål och sex assist på 14 matcher.

Under december månad har det dock inte blivit mycket spel för landslagsmannen, på grund av ett överbelastningsproblem i den ena foten.

Nu meddelar Kiel-tränaren Marcel Rapp att svensken inte kommer att spela några fler matcher i år.

När Bernhardsson kan tänkas vara tillbaka står inte klart. Det är åtminstone ingenting Rapp delar med sig av.

Holstein Kiel befinner sig på en trettondeplats i den tyska andraligan.