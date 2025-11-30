Beskedet: Bonmatí har brutit benet

Aitana Bonmatí, trefaldig Ballon d’Or-vinnare, har drabbats av en fraktur i vänster vadben.

Hon blir borta från spel den närmaste tiden.



Foto: Bildbyrån

Aitana Bonmatí, en av världens främsta fotbollsspelare och nyss utsedd till Ballon d’Or-vinnare för tredje året i rad, har skadat sig allvarligt.

Det spanska fotbollsförbundet bekräftar under söndagskvällen att mittfältaren har ådragit sig en fraktur i vänster vadben efter en incident på landslagets träning. Skadan innebär att hon missar den kommande returen mot Tyskland i Nations League-finalen.

Bonmatí, 27, har varit en central figur både i Barcelona och i det spanska landslaget.

I karriären har hon bland annat vunnit VM-guld, sex ligatitlar och tre Champions League-titlar med klubblaget.