Beskedet: Championship utökar sitt play off

I dag går fyra lag till play off i The Championship.

Nästa år kommer formatet att utökas till sex lag.

Det meddelar det engelska ligaförbundet, EFL.

Foto: Alamy

I dag går vinnaren och tvåan The Championship direkt upp till Premier League, medan trean till sexan gör upp om en plats genom ett play off-spel.

Nästa år kommer det dock att bli ändring på det, även om de två direktplatserna fortsatt gäller.

Från och med säsongen 2026/2027 kommer hela sex lag att tävla om en plats i den engelska högstaligan genom ett play off med sju matcher. Det meddelar det engelska ligaförbundet, EFL, under torsdagen.

Exakt hur upplägget av det nya formatet kommer att se ut står dock inte klart ännu.

– Efter flera månaders diskussioner med klubbar och andra intressenter är vi övertygade om att denna förändring ytterligare kommer att stärka Championship som tävling och ge fler klubbar samt dess supportrar en verklig möjlighet att nå uppflyttning, säger EFL:s vd Trevor Birch i ett uttalande.