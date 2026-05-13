Beskedet: Christensen tillbaka från skada

Andreas Christensen råkade ut för en knäskada i december i fjol.

Nu kommer Barcelona med ett glädjande besked.

Dansken finns med i truppen till kvällens möte med Alavés.

Barcelonas mittback Andreas Christensen har inte spelat fotboll på drygt fem månader till följd av en knäskada.

Nu ser dansken ut att vara redo för spel igen. Barcelona har släppt matchtruppen till kvällens match mot Deportivo Alavés. Där finns Christensens namn med.

27-åringen har brottats med skador under majoriteten av sin tid i Barcelona. Den här säsongen har dansken spelat 17 matcher, i fjol blev det endast sex.

Christensen har även representerat Chelsea och Borussia Mönchengladbach. Han är noterad för 79 landskamper för Danmark.