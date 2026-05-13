Blytungt för Tokmac Nguen – nya verkligheten efter Djurgården

Storstjärna i Djurgården, men efter flytten till Saudiarabien går det tyngre.

Tokmac Nguens Al Akhdoud är klart för degradering och norrmannen har bara svarat för ett mål på elva matcher.

Tokmac Nguen var fixstjärnan under sina två säsonger i Djurgården.

Frågan är hur Dif inför i år skulle klara sig utan sin nummer 10? Ganska bra har det visat sig med Bo Hegland i Nguen-rollen som kanske är hela allsvenskans bästa spelare just nu och där Jacob Rinne vill se rekordhög prislapp på Hegland den dagen som norrmanen lämnar Djurgården.

För Nguen går det tyngre. Flytten till Saudiarabien i vintras har hittills inte blivit någon succé.

32-åringen har missat fem matcher och startar sju av sina elva framträdanden i den saudiska ligan där det blivit blott ett mål.

Nguens klubb Al Akhdoud ligger näst sist med hela nio poäng upp till säker mark. Med bara två omgångar kvar av säsongen står det därmed klart att laget degraderas.

I går spelade Nguen 89 minuter i 0-0-mötet mot Al-Kholood Club – där förre Hammarbyspelaren Shaquille Pinas spelade matchen igenom.