KAKNÄS. Finbesök på Djurgårdens träningsanläggning.

Landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström deltog under onsdagens träning.

– Han frågade om han fick komma och träna, säger Olle Arnell, presschef, till FotbollDirekt.

Den 27-åriga målvakten Jacob Widell Zetterström har precis avslutat den engelska ligasäsongen med The Championship-klubben Derby. I går, tisdag, blev keepern belönad med en plats i det svenska herrlandslagets trupp till VM 2026 i Nordamerika, och under onsdagen sågs han till i Stockholm.

”JWZ” deltog i Djurgårdens träning på Kaknäs och höll i gång inför VM som börjar om en knapp månad.

– Han är här och håller i gång, han ska ju spela VM, säger Djurgårdens presschef Olle Arnell till FotbollDirekt.

– Det är alltid kul när gamla spelare vill komma och träna, fortsätter han.

Målvakten är däremot inte tillgänglig för en intervju med närvarande media, meddelar Djurgården.

Widell Zetterström representerade Djurgården mellan 2019 och 2024. Han gjorde totalt 117 matcher för Stockholmsklubben.