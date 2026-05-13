Uppgifter: Turkiskt intresse för Isac Lidberg

Det är stort intresse kring Isac Lidberg.

Nu kommer nya uppgifter om intresse från Turkiet, det uppger Yeni Mesaj.

Isac Lidberg spelar i Darmstadt, i tyska andraligan där hangjort succé med sina 17 mål på 32 matcher. Under säsongen har det florerat en del rykten om att svensken närmar sig en flytt och intresse har kommit från tyska klubbar och bland annat Benfica.

Det kan bli en flytt till Turkiet. Den turkiska klubben Erzurumspor ska vara intresserade av Lidberg, det rapporterar Yeni Mesaj.

Lidbergs Darmstadt har satt en prislapp på 5 miljoner euro vilket motsvarande 55 miljoner kronor, men den turkiska klubben hoppas kunna pressa ner priset.