Beskedet: Espart skadad – borta i sju veckor

Xavi Espart fick kliva av efter en halvtimme i El Clásico.

Nu bekräftar Barcelona att han har skadat fotleden.

Därmed blir skadelistan ännu längre.

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Det blev en tung kväll för Barcelona som förlorade El Clásico med 1–2 mot Real Madrid. Det blev ännu värre för högerbacken Xavi Espart, som tvingades kliva av redan efter en halvtimme.

Nu bekräftar klubben att 19-åringen har skadat höger fotled. Han väntas bli borta i ungefär sju veckor.

Det är ett tungt avbräck för Barça. Espart har startat åtta av tio ligamatcher den här säsongen och gjorde dessutom mål mot PSG i Champions League.

Skadelistan var lång redan innan. Dani Olmo, Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen och svenske Roony Bardghji är också skadade.

Trots förlusten leder Barcelona fortfarande La Liga, två poäng före Atlético Madrid och tre före Real Madrid.