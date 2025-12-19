Beskedet: FC Köpenhamn straffas hårt – tvingas betala böter

I matchen mot Esbjerg den 3 december används pyroteknik.

Under fredagen kom beskedet att FC Köpenhamn straffas hårt.

Klubben tvingas betala böter och stänga av läktare.

Foto: Alamy

I matchen mellan FC Köpenhamn och Esbjerg den 3 december på Blue Water Arena i den danska cupmatchen avvände FCK supportar pyroteknik. Matchen fick avbrytas en kort stund och under fredagen kom den danska disciplinnämnden med ett beslut.

FC Köpenhamn tvingas betala runt 73 000 kronor i böter och kommer tvingas stänga den nedre klacksektionen i det kommande semifinalmötet med Viborg som spelas den 11 februari på hemmaplan i danska cupen.

”FC Köpenhamn tar avstånd från händelsen, som i slutändan drabbar både fans, klubben och laget, som behöver stöd från fansen”, skriver FCK på sin hemsida.