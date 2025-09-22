Beskedet: Jamie Roche skadad – blir borta flera veckor

Han gjorde stor succé i IK Sirius för ett par år sedan.

Nu har Lausanne-Sport-spelaren dragit på en skada.

Det var under sommaren 2023 som Jamie Roche, 24, lämnade IK Sirius för spel i schweiziska Lausanne-Sport.

Där har mittfältaren växt fram till en nyckelspelare i den Schweiziska högstaligan. Nu står det dock klart att han blir bort en tid framöver.

Enligt transfermarkt handlar det om en knäskada – och klubben själv meddelar att Roche blir bort i omkring sex veckor.

”FC Lausanne-Sport önskar Jamie ett snabbt tillfrisknande och ser fram emot att se honom tillbaka på planen snart”, skriver de på sin hemsida.

Sedan Roche anslöt till Lausanne-Sport har han spelat 82 matcher för klubben, i vilka det har blivit fyra mål och tre assist.