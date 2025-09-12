Beskedet: Kirian Rodríguez friskförklarad från sin cancer

För sju månader sedan kom beskedet att Las Palmas Kirian Rodríguez cancer hade återvänt.

Nu står det klart att 29-åringen har friskförklarats.

Således kan han återuppta sin professionella karriär som fotbollsspelare.

Foto: Bildbyrån

Det var i augusti 2022 som Las Palmas mittfältare Kirian Rodriguez drabbades av cancer. Knappt ett år senare friskförklarades 29-åringen som då återvände till spel med laget från Gran Canaria.

För sju månader sedan kom dock ett mycket tråkigt besked – då cancern var tillbaka.

– Jag behöver ta en paus och genomgå kemoterapi igen för att bekämpa den här sjukdomen, sade Rodriguez till Mundo Deportivo.

Idag, september 2025, har Kirian Rodriguez friskförklarats från sin cancer – för andra gången. Det meddelar Las Palmas på sin hemsida.

”Jag har fått grönt ljus, jag såg mig själv i spegeln och såg min kropp igen”, säger Rodriguez till klubben.

Nu kan alltså Kirian Rodriguez återuppta sin professionella fotbollskarriär igen.

”Jag hoppas att den Kirian som folk känner till kommer tillbaka. Jag ska pusha mig själv till max för att komma tillbaka och se hur långt jag kan gå”.