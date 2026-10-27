Beskedet: Kvaratskhelia har opererats

Khvicha Kvaratskhelia har nu genomgått operation efter sin korsbandsskada.

Det meddelar Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia skadade det främre korsbandet i höger knä i Champions League-mötet med Barcelona förra veckan, en match som PSG vann med

4–2. Georgiern tvingades kliva av i andra halvlek efter en tuff närkamp, och kort därefter stod det klart att säsongen var över för 25-åringen.

På tisdagen kom nästa besked från Parisklubben. Kvaratskhelia har opererats i Doha, Qatar, och ingreppet beskrivs som lyckat.

”Kvaratskhelia har genomgått en lyckad operation. Han kommer nu att påbörja sin rehabilitering”, skriver Paris Saint-Germain i ett uttalande.

Skadan är ett hårt slag för Luis Enriques lag, som redan brottas med flera skadeproblem i truppen, bland annat Ousmane Dembele och Marquinhos som också gick av i matchen mot Barça.

Härnäst väntar Le Havre för huvudstadsklubben.