Beskedet: Luis Enrique i olycka – ska opereras

PSG:s tränare Luis Enrique hr varit med om en cykelolycka.

Nu tvingas spanjoren genomgå operation.

Foto: Alamy

Under fredagen kommer PSG med oroande besked. Tränaren Luis Enrique har varit med om en cykelolycka. Spanjoren ska även ha fått hjälp av sjukvårdspersonal.

Klubben uppger att Enrique kommer att genomgå en operation för en fraktur i nyckelbenet.

”PSG vill uttrycka sitt fulla stöd för Luis Enrique och hoppas på en snabb rehabilitering”, skriver Parisklubben på sin hemsida.

Paris Saint-Germain leder Ligue 1 efter tre omgångar.