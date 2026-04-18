Stjärnan inför Arosderbyt: ”Hört mer om VSK mot Örebro”

Västerås SK ställs mot IK Sirius i ett Arosderby.

En rivalitet Mikkel Ladefoged inte har jättebra koll på.

– Jag har hört lite om det men inte så mycket, säger VSK-anfallaren till FotbollDirekt.

Västerås SK har inlett allsvenskan med en seger och ett kryss. Senast tappade de en sen ledning till ett oavgjort efter att forwarden Mikkel Ladefoged svarat för alla målen i det grönvita laget.

– Det var en väldigt hektisk match. Jag tycker att båda lagen var väldigt förberedda för matchen och det kunde man se i den första halvleken, att det inte var många målchanser. Tyvärr fick de ett tidigt mål. Där tycker jag att vi borde vara mer förberedda så att vi inte släpper in sådana dumma mål. Men vi studsade tillbaka på ett bra sätt och vi påminde oss om att det fanns lång tid kvar, säger Ladefoged till FotbollDirekt.