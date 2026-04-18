Kaptenen hyllar hemmapubliken: ”Hatten av”

I takt med Sirius framgångar har publikintresset kring klubben ökat.

På sex år har snittet nästan fördubblats.

– Det är stor skillnad sedan jag kom hit första gången, säger lagkaptenen Henrik Castegren till FotbollDirekt.

När mediernas tips inför årets allsvenska presenterades låg Sirius på en åttondeplats i tabellen. Det förvånade många, som menade att Uppsalalaget borde kunna sikta ännu högre.

Med två omgångar spelade har Sirius levt upp till förväntningarna. Laget leder serien med full pott och är ensamma med att inte ha släppt in något mål än.

Kapten Henrik Castegren tar den tidiga tabelledningen med ro.

– Serieledningen just nu spelar ju inte så stor roll, mer än att det är många andra som drar stora växlar. Men det är ingen värstinggrej för oss. Vi jobbar på som vanligt. Vi har inte förändrat någonting från hur vi gjorde i höstas. Det är bara att vi har fått självförtroende såklart, säger Castegren till FotbollDirekt.

Att Sirius har självförtroende är svårt att gå miste om. Inför cupsemifinalen mot Hammarby den 22 mars målade vänsterbacken Oscar Krusnell upp laget som ett potentiellt topplag, baserat på lagets prestationer under hösten.

I formtabellen för de tio sista omgångarna 2025 placerade sig Sirius trea, med lika många poäng som tvåan Djurgården.

– Jag förstår att uppmärksamheten inte blev lika stor i höstas även om resultaten då var ganska lika. Vi vann mycket matcher då, bara att det var från en lägre tabellposition. Vi var ju ett av de bästa lagen de sista 13-14 matcherna, men tabellpositionen blev inte lika attraktiv, säger Castegren och fortsätter.

– Vi är nog minst chockade att det har gått så bra. Vi har känt att vi har en väldigt hög nivå. Vår utmaning har snarare varit att finna den så ofta som möjligt. Och det har vi gjort sedan sommaren förra året, då jag kom tillbaka.

Under lördagen spelar Sirius ett av svensk fotbolls mindre kända derbyn. Det handlar om Arosderbyt mot Västerås SK. Castegren ser fram emot matchen.

– Det brukar komma lite mer folk då i och med att det är lite mer laddning. Det är absolut en rolig match att spela, menar han.

Men det är inte bara när det vankas derby som Siriuspubliken vaknar till liv, enligt försvararen.

– Jag tycker jag att vi har har skapat en fantastisk stämning på alla hemmamatcher vi spelar. Sirius har en härlig publiktillströmning de senaste åren. Det är stor skillnad sedan jag kom hit första gången sommaren 2023.

Sirius publiksnitt har ökat stadigt sedan klubben gick upp i allsvenskan för snart tio år sedan. I cupsemifinalen mot Hammarby, som Uppsalalaget förlorade efter straffar, fylldes bortasektionen på 3Arena av över 2 000 bortafans – ett nytt klubbrekord.

– Det var väldigt häftigt att se. Det är hatten av, säger Castegren som spelade samtliga 120 minuter av mötet mot Bajen.

Lagkaptenen var även med när det tidigare rekordet fastställdes. Det skedde i just ett Arosderbyt borta mot VSK 2024, senaste gången lagen möttes. Då befann sig cirka 900 Sirius-supportar på bortaläktaren.

Tror du att ni kommer slå rekordet igen under säsongen?

– Vi får fortsätta vinna matcher, och så får vi hoppas på det, avslutar Castegren.

Mötet mellan Sirius och Västerås har avspark klockan 15:00.