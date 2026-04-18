Palmer bemöter Manchester United-ryktet: ”Skrattar bara”

Cole Palmer har sagts lida av hemlängtan och vara aktuell för en flytt till Manchester United.

Det ligger dock ingen sanning i det, om man lyssnar till huvudpersonen själv.

– Alla bara pratar. När jag ser det skrattar jag bara, säger Chelsea-stjärnan till The Guardian.

Det var i slutet av januari som chockuppgifter basunerades ut från brittisk press. De handlade om att Chelsea-stjärnan Cole Palmer var aktuell för en flytt till Manchester United.

Bakgrunden till detta handlade om att Palmer själv uppgavs lida av hemlängtan, då han kommer från Manchester. Någon sådan flytt skulle dock inte äga rum innan vinterfönstret stängde.

Det kommer den inte heller att göra inom den närmsta framtiden, om man lyssnar till spelaren själv.

– Alla bara pratar. När jag ser det skrattar jag bara. Självklart är Manchester mitt hem. Hela min familj är där, men jag saknar det inte, säger Chelsea-stjärnan till The Guardian.

”Har fortfarande mycket att spela för”

– Kanske kommer jag att sakna det om jag inte åker dit på tre månader eller så. Men sedan när jag kommer hem tänker jag att det inte finns något där för mig ändå, fortsätter han.

Med ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2033 säger sig den engelska landslagsmannen inte ha några som helst planer på att lämna ”The Blues” inom kort.

– Jag har inga planer på att flytta från Chelsea. Vi har fortfarande mycket att spela för. Vi har FA-cupsemifinalen att spela och om vi slutar på en Champions League-plats sätter det oss i en bra position att värva spelare som vi behöver inför nästa säsong, avslutar han.

Under sin tid i Chelsea har Cole Palmer spelat 124 matcher, i vilka han har gjort 53 mål och 32 assist.