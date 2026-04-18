MFF:s tekniska chef knuffades av supporter: ”Inte okej”

Efter Malmö FF:s bortaseger mot Djurgården skulle Malmö FF:s tekniske chef Jaime Segura ta sig ner mot bänken.

Då konfronterades han av en supporter som senare knuffade honom.

– Jag brydde mig inte så mycket, jag kände mig inte hotad eller påhoppad, säger Segura till Sportbladet.

Matchen mellan Djurgårdens IF och Malmö FF slutade inte bara med bortaseger. Direkt efter slutsignal var stämningen på innerplan minst sagt uppjagad och ett stort tumult bröt ut mellan några spelare.

På 3Arenas pressläktare satt bortalagets tekniske chef, Jaime Segura, där han bland annat firade Sead Haksabanovic 1-0-mål i den andra halvleken.

Efter matchen skulle han ta sig ner till Malmös avbytarbänk men blev stoppad på vägen dit. Enligt Sportbladet hamnade Segura i gruff med en åskådare som också skulle knuffa honom. En stund senare lyckades den tekniska chefen ta sig ner till bänken.

– Jag försökte undvika att det skulle eskalera, att det skulle bli större. Jag pratade med de som hade hand om säkerheten. Han var väl frustrerad och det var mycket känslor i matchen. Men för mig var det inget stort och inget att göra en stor grej av, säger Segura till Sportbladet och fortsätter:

– Det var lite så att han stod i vägen för mig, lite ordväxling, det var ingen stor knuff. Jag brydde mig inte så mycket, jag kände mig inte hotad eller påhoppad, inget sånt.

Däremot kommer inte 31-åringen att ta händelsen vidare.

– Jag kommer inte göra något. Sedan vet jag inte vad rutinerna är när något sånt här händer. Men jag personligen kommer inte att göra något. Självklart är det inte okej, men olyckligtvis kan sådana här saker hända, avslutar han.