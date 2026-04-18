Wrexham meddelar – erbjuder gratis resa till Coventry

Med fyra omgångar kvar av The Championship har Wrexham möjlighet att säkra en playoff-plats.

Nu meddelar också klubben att man erbjuder gratis supporterresor för de som vill se klubbens sista bortamatch för säsongen.

Wrexham AFC:s senaste säsonger har inte gått många obemärkta förbi. Säsongen 2022/23 tog man steget upp till League Two (fjärdedivisionen), året efter flyttades man upp till League One och under fjolåret säkrade man en plats i andraligan The Championship.

Med tre raka uppflyttningar i ryggen har också den walesiska klubben chans på ännu en uppflyttning, till Premier League. För att detta ska bli verklighet måste man knappa in minst fyra poäng på Hull som just nu innehar den sista playoff-platsen – på fyra matcher.

I dag ställs Wrexham mot Stoke City hemma på Racecourse Ground innan man sedan reser till Oxford för möte med bottenlaget. Därefter gästar man redan uppflyttade Coventry City, i den sista bortamatchen för säsongen.

Då meddelar Wrexham att de har valt att erbjuda gratis supporterresor för de som vill ta sig till Coventry. Man låter även meddela att man har abonnerat fyra extra-bussar och att man är tacksam för det stöd supportrarna har visat under säsongen.