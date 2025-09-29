Beskedet: Malcolm Jeng blir borta flera månader

Malcolm Jeng har råkat ut för en tuff skada och tvingats till operation.

Det innebär att den svenske mittbacken kommer att bli borta i flera månader, vilket hans klubb Feyenoord meddelar.

Foto: Bildbyrån

Det var under slutet av sommarens transferfönster som Malcolm Jeng, 20, lämnade franska Reims för ett lån till Feyenoord.

Under helgen fick mittbacken göra sin första start i Eredivisie, då hans Feyenoord mötte Groningen.

Startdebuten skulle dock bli långt från optimal då Jeng tvinagades till byte med skada redan i paus. Efter matchen menade även tränare Robin van Persie att prognosen inte såg bra ut.

– Vi får vänta och se, fler tester kommer att göras, men det ser inte bra ut, sade van Persie enligt Algemeen Dagblad.

Idag, måndag, rapporterar Feyenoord att Malcolm Jeng har genomgått en lyckad operation och Stade Reims menar att mittbacken har dragit på sig en hälseneskada och väntas bli borta ett par månader.