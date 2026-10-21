Beskedet: Mardrömsskada för Kvaratskhelia
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PSG har fått ett tungt besked efter segern mot Barcelona.
Khvicha Kvaratskhelia har slitit av det främre korsbandet.
Georgiern missar nu resten av säsongen.
Segern med 4–2 över Barcelona i Champions League kostade mycket för PSG. Khvicha Kvaratskhelia fick gå av planen i andra halvlek efter en hård närkamp med Barça-målskytten Xavi Espart, och undersökningar visar nu att han har slitit av det främre korsbandet i höger knä.
Klubben bekräftar på sin officiella hemsida att georgiern ska opereras de närmaste dagarna och troligtvis missar PSG-stjärnan resten av säsongen.
Ytterligare två skadade
PSG har fler skadeproblem. Ousmane Dembélé byttes ut efter 20 minuter med en skada i låret och ska behandlas de kommande veckorna. Marquinhos drog också på sig en muskelskada i höger lår och väntas bli borta ungefär lika länge.
Tre tunga skador från en och samma match innebär problem för Luis Enrique inför ett tätt matchschema. På söndag väntar Lyon i Ligue 1.
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