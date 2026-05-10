Beskedet: Mbappé missar El Clasico

Kylian Mbappé har gått en kamp mot klockan.

Nu står det klart att Real Madrid-stjärnan missar kvällens El Clasico.

Kylian Mbappé har dragits med en muskelskada men inför söndagens El Clascio har det rapporterats om att fransmannen ska vara redo för Real Madrid.

Men så är inte fallet.

När Real Madrid presenterade sin trupp till rivalmötet med Barcelona var Kylian Mbappé en av flera stjärnor som saknades. En ljusglimt för ”Los Blancos” är att målvaktsveteranen Thibaut Courtois är tillbaka.

El Clasico startar 21.00.

Real Madrids trupp:

Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, David Jiménez, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Thiago, Cestero, Palacios, Vini Jr, Gonzalo, Brahim och Mastantuono